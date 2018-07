Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın jüri olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finali 8 Temmuz Pazar günü ekrana geldi. Final performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından şampiyon olan isim, seyirci ve jüri oylarıyla belli oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük ilgi ve beğeni toplayan Queens Of The Dance grubu oldu.



Finalde yarışan diğer isimler şunlar



Kuklamanya, Queens Of The Dance , Mehir Miray Atıcı, SDR Dans Akademi , Bursa Nüans Dance Team , Özcan Özkaya , Burhan Öztoprak, Yusuf Bilal Altıntaş Acrobrothers , Hezret İbrahim Küp Show , Ledillusion Extreme , Mady Dans , Elmas Kızlar Karate Takımı , Emre-Enes Yarımbaş , Soul Of The Mask Laserman, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi final bölümünde performanslarını sergiledi.



Şampiyon Queens Of The Dance



Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından belirlendikten sonra jürinin oyu da katıldı. Toplanan oyların sonunda Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu Queens Of The Dance oldu.