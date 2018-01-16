Bir yandan dertlerini anlattılar bir yandan da yollarına toprak attılar.
Görüntüler Düzce'nin Düverdüzü köyünden.
İddiaya göre siyasi yetkililer vatandaşlara söz verdikleri halde köy yolunu yapmadılar.
Düverdüzü köylü sakinleri tüm resmi makamlara gerekli başvuruları yaptı ama sonuç alınamadı.
Köylü de son çare olarak taşı toprağı alıp kendisi yoldaki çukurları kapattı.
ulusal.com.tr
WhatsApp ihbar hattımıza gelen bir haberle devam ediyoruz. Düzce'nin Düverdüzü köyüne vatandaşların iddialarına göre yetkililer söz verdiği halde yolları yapmadı. Köylüler son çare olarak yollarını kendileri yaptılar.
Bir yandan dertlerini anlattılar bir yandan da yollarına toprak attılar.
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