Yıkıcı deprem kapıda mı? Uzman isimden dikkat çeken uyarı
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Bu sabah saat 05.46’da kaydedilen 4.4 büyüklüğündeki yeni deprem, bölgede yaşayanların tedirginliğini artırdı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkar çeken açıklamalar
Deprem, çevre illerden de hissedilirken 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 29 kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Bölgedeki hasarlı binalar ve vatandaşların tedirginliği dikkat çekiyor.
Bu sabah bir artçı deprem daha kaydedildi
AFAD verilerine göre, 27 Ağustos sabahı saat 05.46’da merkez üssü Sındırgı olan 4.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’dan açıklama
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından artçı depremleri değerlendirdi. Ercan, “Yıkım gücü 8 olan M6.1 büyüklüğündeki ana depremden sonra artçılar M4,5-M5 arasında kesintisiz olarak devam ediyor.
Bu depremler Demirci, Gölmarmara, Akhisar, Kırkağaç, Gelenbe, Balıkesir ve Dursunbey çevresinde, Sındırgı odaklı olarak doğu-batı ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yoğunlaşıyor. Odak derinliği 12-15 km arasında değişiyor” dedi.
YIKICI DEPREM BEKLENİYOR MU?
Prof. Dr. Ercan, artçı depremlerin 1-2 ay daha süreceğini, ardından sönümlenmeye geçeceğini belirterek, “Bölgedeki gerginlik ana depremle tam olarak boşalmadı ancak yıkıcı bir deprem beklemiyorum. Halkın tedirginliği yüksek, en küçük sarsıntıda sokağa çıkıyorlar” ifadelerini kullandı.