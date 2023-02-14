Yıkılan binalara ilişkin 70 gözaltı

Depremde binlerce kişiye mezar olan binaların yapımında ihmali olanlara yönelik 10 ilde başlatılan soruşturmalarda aralarında müteahhit, mühendis ve şeflerin de olduğu 70 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı. Şüpheliler, ‘Taksirle öldürme veya yaralama’ ve ‘İmar Kanunu’na muhalefet’le suçlanıyor.

Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay, binanın dönemin mevzuatına uygun yapıldığını öne sürerek, "İnşaat bitiminden sonra dairelerde ikamet eden kişiler tarafından altyapı çalışması yapılmış. Bunun sitenin temeline zarar verebilecek nitelikte olduğu kanaatindeyim." şeklinde savunma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanan Akay'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

70'İ GÖZALTINA ALINDI

Yıkılan binalarda ihmali bulunanların hukuk önünde hesap vermesi için 10 ilde başsavcılıklarca, “taksirle öldürme veya yaralama” ve “İmar Kanunu’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler kapsamında 163 şüphelinin yıkılan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 70’i yakalandı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı, 2’si adli kontrol olmak üzere 14’ü serbest bırakıldı, 48’inin ise gözaltı işlemleri devam ediyor. 77 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, sorumluluğu tespit edilen şüphelilerden 8’inin öldüğü anlaşıldı. Ayrıca 8 kişi hakkındaki değerlendirmeler ise sürüyor.