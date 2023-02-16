Yıkılan binaların hesabı soruluyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yıkılan evlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Malatya'da yıkılan binalarda kusuru tespit edilen 4 zanlı tutuklandı.

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Türkiye deprem bölgelerinde yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da Cumhuriyet Başsavcıları yıkılan evlere ilişkin soruşturmalarını sürdürüyor. Malatya'da yıkılan binalar nedeniyle 4 şüpheli, hakkında tutuklama kararı verildi.

Kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 zanlının tutuklandığı, 15 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Konuyla ilgili 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'da çalışmalar sürüyor.

Gözaltı kararı bulunan kişiler hakkında yurt dışına çıkma yasağı konduğu bildirildi.

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