Yıkılan sigortalı binalara ne olacak? | Avukat Cengiz Hortoğlu açıkladı

Ulusal Kanal özel yayınına katılan Avukat Cengiz Hortoğlu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan ve sigortalı olan ya da olmayan binalarla ilgili sonraki aşamalarda nasıl bir yol izleneceği hakkında açıklamalarda bulundu.

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Ulusal Kanal özel yayınına katılan Avukat Cengiz Hortoğlu Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yıkılan ve sigortalı olan ya da olmayan binalarla ilgili sonraki aşamalarda nasıl bir yol izleneceği hakkında açıklamalarda bulundu.

# deprem # Kahramanmaraş

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