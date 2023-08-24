Yıkım esnasında fark edildi! Ağır hasarlı binada insan olduğu ihbarı üzerine yıkım durduruldu

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde ağır hasarlı Öz Turan 4 Apartmanı'nın yıkımına başlanacağı sırada içeride bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, itfaiye merdiveni aracılığıyla binanın 7’nci katına çıktı. Ekiplerin kontrolünde herhangi bir kimsenin olmadığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar şahsın kaçtığını ileri sürdü.

Bina yıkımından sorumlu Sadık Ay, bugün sabah saatlerinde binanın yıkımına başlayacakları esnada apartman içerisinde bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yıkımı durdurduklarını söyledi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin bina içerisindeki arama tarama çalışmaları sonucunda herhangi bir kimseye ulaşamadığını belirten Ay, şu sözleri kullandı: