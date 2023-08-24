Yıkım esnasında fark edildi! Ağır hasarlı binada insan olduğu ihbarı üzerine yıkım durduruldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır’da ağır hasar gören bir binanın yıkımı, apartman içerisinde bir şahsın olduğu ihbarı üzerine durduruldu.

Yıkım esnasında fark edildi! Ağır hasarlı binada insan olduğu ihbarı üzerine yıkım durduruldu
Diyarbakır'da ağır hasarlı binada insan olduğu ihbarı üzerine yıkım durduruldu
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Alınan bilgilere göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde ağır hasarlı Öz Turan 4 Apartmanı'nın yıkımına başlanacağı sırada içeride bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, itfaiye merdiveni aracılığıyla binanın 7’nci katına çıktı. Ekiplerin kontrolünde herhangi bir kimsenin olmadığı öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar şahsın kaçtığını ileri sürdü.

Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldıÇanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldıYurt

Bina yıkımından sorumlu Sadık Ay, bugün sabah saatlerinde binanın yıkımına başlayacakları esnada apartman içerisinde bir şahsın olduğu ihbarı üzerine yıkımı durdurduklarını söyledi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerinin bina içerisindeki arama tarama çalışmaları sonucunda herhangi bir kimseye ulaşamadığını belirten Ay, şu sözleri kullandı:

- Sabah 08.00 sıralarında iş sahasındayken yan taraftaki binadan bir bayan bana seslendi, "7’inci kattaki binada 16-17 yaşlarında erkek çocuk var" dedi. "Ağır hasarlı binaya giremeyiz. Polisleri çağırın" dedi. Ben de "112 Acil Çağrı Merkezini arayın" dedim. Daha sonra içerideki çocuğun annesi ve kardeşi geldi ağladı. 'Çocuğum 3-4 gündür evde yok, Allah rızası için yardımcı olun bize' dedi. 112 Acil Çağrı Merkezini aradık. AFAD, polis ekip gelerek itfaiye merdiveni ile yukarıya çıktılar, odaları kontrol ettiler. Vatandaşı bulamadılar. Büyük ihtimal kalabalığı görünce arkadan kaçmış. Zaten bu ağır hasarlı bina eski evleriymiş, şimdi başka bir yerde yaşıyorlarmış. Evde tartışmışlar, 3-4 gündür eve gitmiyormuş. Yıkımımıza öğleden sonra başlayacaktık. Bu olay yaşandığı için durdurduk. Bu akşam yıkıma başlayacağız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # deprem # AFAD # Kahramanmaraş merkezli depremlerde # diyarbakır # hasarlı binalar
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Manisalılar Kışlık Tarhanayı böyle hazırlıyor! 2 sene taze kalıyor ve bozulmuyor
Ege köylüleri zeytinyağlı fasulyeyi böyle pişiriyor! Lezzeti lokantalarda bile yok
Ege köylüleri zeytinyağlı fasulyeyi böyle pişiriyor! Lezzeti lokantalarda bile yok
Öne Çıkanlar Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na işte bunları sordu! - Ulusal Kanal Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na işte bunları sordu! - Ulusal Kanal 2023 Güncel şikayet hatları! 2023 Güncel şikayet hatları!