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Yıkmaya çalıştıkları evin altında kalan kadın öldü

Tokat'ta oğluyla kendilerine ait ahşap evi yıkmaya çalışan kadın, çöken tavanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yıkmaya çalıştıkları evin altında kalan kadın öldü

Tokat'ta oğluyla kendilerine ait ahşap evi yıkmaya çalışan kadın, çöken tavanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Değirmenli köyünde yaşayan Ayşe Döner (54) ve oğlu Erhan Döner (27), evlerinin yanındaki kullanılmadıkları tek katlı ahşap evi yıkmaya başladı.

Ayşe Döner, yıkmaya çalıştıkları evin tavanının çökmesi sonucu göçük altında kaldı.

Oğlunun ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçüğün altından çıkardıkları kadının öldüğünü belirledi.

Kadının cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tokat
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