Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Çeyrek bilet ne kadar? yarım bilet ne kadar? Tam bilet ne kadar? 2018 yılının son günlerine yaklaşırken yılbaşı biletleri hızla tükenmeye başladı. Yılbaşı bileti almak isteyen vatandaşlar yılın son günlerinde bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Peki bilet fiyatları ne kadar? Yılbaşı özel çekilişinde Milli Piyango toplam ne kadar ikramiye dağıtacak? Amorti nedir? Büyük ödül ne kadar?

Fiyatı Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen yılbaşı biletleri 29 Kasım itibariyle satışa sunuldu. Buna göre, Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılıyor.



Yılbaşı biletleri bu yıl seyyar satıcılar ve sabit bayiler dışında makinalardan da alınabilecek. Milli Piyango bileti alacak olan vatandaşlar, sayısal oyun bayiilerindeki makinalardan alabilecekler.



31 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Özel Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye 70 milyon lira.



Bunun yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira ve 30 adet de 100 bin liralık ikramiye dağıtılacak



AMORTİ NEDİR



Piyangoda bilete verilen para kadar olan ikramiye. Yani çeyrek bilen alan bir vatandaşın biletine amorti isabet ederse, bilet ücreti kadar (17,5 TL) ikramiye alıyor.



