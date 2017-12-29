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Yılbaşı öncesi emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırdı

Yılbaşı öncesi emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırdı. İzmir'de sahte içki imal edildiği tespit edilen üretim tesisi bulundu. 5 ton sahte içkiye el konuldu.

Yılbaşı öncesi emniyet güçleri denetimlerini sıklaştırdı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü son yılların en büyük sahte içki operasyonlarına imza attı.

Ekipler, Torbalı ilçesinde bir depoda sahte içki üretildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Polisler sahte içki imal edilen, 3 bin metrekare alana kurulu üretim tesisi ile karşılaştı.

Tesis içinde, arıtma cihazına bağlı 10'ar bin tonluk 4 su tankı, yüz bin boş şişe, kapaklama ve etiketleme makineleri, markalara ait çok sayıda ambalaj kutusu ve yüz binlerce bandrol ile etiket ele geçirildi.

Sahte içkileri gerçeğinden ayırmak ise oldukça zor. Profesyonelce hazırlanmış sahte içkiler yılbaşı kutlamalarında piyasaya sürülecekti. Çok sayıda eğlence merkezi ve restoran ile de anlaşma yapıldığı öğrenildi.

Tesisi kiralayan M.K.K gözaltına alındı. Polisler ayrıca sahte içki üretim tesisi kuran şüphelinin depoyu bakliyat deposu olarak kiraladığını belirledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #yılbaşı #izmir
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