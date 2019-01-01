Herkes yeni yıla ailesi ve sevdiklerinin yanında girerken bazı meslek grupları için yılbaşı, sıradan bir gün.. Emniyet mensupları, sağlık çalışanları, temizlik işçileri, taksiciler ve gazeteciler yeni yıla çalışarak girdi.

Denizli'de görevli polis, sağlık ve itfaiye çalışanları 2019 yılını görevlerinin başında karşıladı.



İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, çok sayıda noktada 2 bin personelle görev yaptı. İtfaiye ekipleri de olası kaza ve yangınlara karşı görev başındaydı.



Yozgat'ta da belediye temizlik işçileri ve taksiciler yeni yıla çalışarak girdi.



Jandarma ve polis ekipleri de, kent genelinde denetimlerini gece boyunca sürdürdü. Yozgat Valisi Kadir Çakır, uygulama noktalarını ziyaret ederek, görev yapan polis ve jandarmaların yeni yılını kutladı.



Kayseri'de 55 yaşındaki trafik polisi Mahmut Özşanlı, yılbaşı gecesi son trafik uygulamasını yaparak emekliye ayrıldı.



Yılbaşı gecesi çalışan bir diğer meslek grubu da izlediğiniz tüm bu görüntüleri ekranlarınıza taşıyan basın mensuplarıydı. Gece boyunca başta kutlama merkezleri olmak üzere yurt genelinden geçtikleri haberlerle gazeteciler de yeni yıla çalışarak girdi.







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