Yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık'ta resmi kurumlar açık mı? Yılbaşının ertesi günü resmi tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi? Yeni yıl tatili kaç gün? 1 Ocak yarım gün mü? 1 Ocak Salı günü tatil mi? 31 Aralık tatil mi? Yeni yıla sayılı günler kala "1 Ocak tatil mi?" "31 Aralık tatil mi?" soruları kullanıcıların internette en çok aradığı kelimeler arasında girdi. Peki yılbaşı tatili var mı? Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? 31 Aralık ve 1 Ocak tatil mi? 31 Aralık pazartesi günü yarım gün mü? İşte tüm detaylar...

Çalışanları ve öğrencileri yakından ilgilendiren Yılbaşı tatilinin kaç gün olduğu, yeni yıla sayılı günler kala internette en çok aranan kelimeler arasına girdi.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler ve çalışanlar 1 Ocak 2019 gününde resmi tatil yapacaklar.



Bu yıl 31 Aralık gününün pazartesi gününe denk gelmesi, "4 gün tatil olacak mı?" sorularını da beraberinde getirdi.



31 Aralık pazartesi günü resmi tatil ilan edilirse bu sene yılbaşı tatili 4 gün olacak. 31 Aralık Pazartesi gününün resmi tatil edilmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr