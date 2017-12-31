Yeni yılda hava nasıl olacak? sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Yılbaşında kar yağacak mı? sorusu ise bu sene karşılığını bulamayacak gibi. İşte yılbaşında ve yeni yıkın ilk günlerinde Türkiye'nin hava durumu...

Yılbaşında hava durumu için uyarılar yapılıyor. Her sene yılbaşında kar yağışı görmeye alışık olan Türkiye bu sene umduğunu bulamayacak. Meteoroloji hava durumu uyarılarını kuvvetli yapıyor. Kar yağışı uyarıları ise sadece Marmara'da Kırklareli'nin kuzeyinin yüksek kesimleri, İç Anadolu'da Kayseri, Kırıkkale ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde.



İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Meteroloji'den gelen son tahminlerde bugün için İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar yağışı beklenmiyor. İstanbul ve Ankara'da zaman zaman etkili olacak yağmur İzmir'e ancak 2-3 Ocak'ta gelecek.



Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Antalya'nın doğu kesimlerinin yüksekleri (Özellikle Alacabel mevkii), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



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