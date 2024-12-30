Yılbaşında okullar, bankalar ve noterler açık mı? İşte ayrıntılar

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatiller takviminde yer aldığı için resmi kurumların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yılbaşında okullar, bankalar ve noterler açık mı? İşte ayrıntılar
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Öğrencilerden öğretmenlere, kamu çalışanlarından özel sektör temsilcilerine kadar milyonlarca kişi, 1 Ocak günü hangi kurumların hizmet verip vermediğini araştırıyor. İşte detaylar:

1 Ocak'ta Okullar Tatil mi?

Yılbaşında okullar, bankalar ve noterler açık mı? İşte ayrıntılar - Resim : 1

31 Aralık 2024 Salı günü resmi tatil olmadığı için okullar açık olacak. Ancak, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteler dahil tüm eğitim kurumları kapalı olacak. 2 Ocak Perşembe günü ise eğitim kaldığı yerden devam edecek.

Bankalar ve Noterler Açık mı?

Yılbaşında okullar, bankalar ve noterler açık mı? İşte ayrıntılar - Resim : 2

1 Ocak 2025’te tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank ve diğer tüm bankalar yılbaşında hizmet vermeyecek.
Noterler de 1 Ocak'ta kapalı olacak, ancak nöbetçi noterlerin açık olması bekleniyor. Bu nedenle noter hizmeti almak isteyenlerin nöbetçi noter uygulamasını kontrol etmeleri önerilir.

Alışveriş Merkezleri (AVM'ler) Açık mı?

AVM’ler genellikle resmi tatillerde açık oluyor. Ancak 1 Ocak günü çalışma saatlerinde değişiklikler olabileceği için, gitmeden önce AVM’lerin güncel saat bilgilerini kontrol etmekte fayda var.

Sağlık Ocakları, Hastaneler ve Eczaneler Çalışıyor mu?

Yılbaşında okullar, bankalar ve noterler açık mı? İşte ayrıntılar - Resim : 3

Sağlık ocakları ve hastanelerin poliklinikleri, resmi tatil nedeniyle 1 Ocak’ta hizmet vermeyecek. Ancak, hastanelerin acil servisleri ve nöbetçi eczaneler açık olacak. İhtiyaç durumunda acil servislerden ve nöbetçi eczanelerden hizmet alınabilecek.

Belediyeler Açık mı?

Belediye binaları gibi resmi daireler, 1 Ocak’ta kapalı olacak. 2 Ocak’tan itibaren normal mesai düzenine dönülecek.

Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

Yılbaşı tatili sadece 1 gün ile sınırlıdır. 31 Aralık ve 2 Ocak resmi tatil kapsamında değildir. Ancak 31 Aralık’ta, bazı çalışanlar izin alarak yeni yıl tatilini uzatma fırsatı elde edebilir.

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