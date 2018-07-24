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Yıldırım 74 koyunu telef etti

Iğdır'da yıldırım isabet eden sürüdeki 74 koyun telef oldu. Çoban ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Yıldırım 74 koyunu telef etti

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 150 koyundan oluşan sürüyü yıldırım çarptı. Olayda 74 koyun telef oldu.

Olay, Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımlı Serdarbulak yaylasında meydana geldi. Çoban Saddam Aras, şiddetli yağmurdan korunmaları için 2 sürüyü bir araya topladı. Kendisi de kayalıklara sığındı. Çoban Saddam Aras, yıldırımdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

74 koyun da telef oldu. 

Muhtar Kamil Aras'a göre, talihsiz köylülerin zararı yaklaşık 70 bin lira.

ulusal.com.tr


 

Etiketler; #Yıldırım #telef #koyun
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