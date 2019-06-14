Mevsim normallerinin dışında giden hava koşulları yurttaşlara zor anlar yaşattı. Yıldırım düşmesi sonucu Sivas'ta bir kişi hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta ise keçiler telef oldu.

Ülkemiz bazı illeriyle yazın tadını çıkarırken bazı illerde ise hava koşulları hala olumsuz seyrediyor.Sivas'ta yıldırım isabet eden bir yurttaş hayatını kaybetti.Evinin yakınlarındaki bahçesine giden Fadik Köse'ye yıldırım çarptı. 74 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.Yıldırım felaketi, Kahramanmaraş'ta ise hayvanları telef etti.Andırın ilçesinde Cengiz Doğan'a ait olduğu öğrenilen ağıla yıldırım düştü. Keçilerin 22'si telef oldu.Telef olan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından gömüldü.İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi'nde ise fırtınayla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle 3 elektrik direği devrildi. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.Karabük'te ise sel felaketi yüzünden yaşanacak facianın önüne AFAD ekipleri geçti.Karabük'te Cemil Aşlak yönetimindeki araç sele kapıldı. Sürücü bir süre sonra otomobilden inmeyi başardı. Ardından araçtaki eşi Huriye Aşlak, Kızı Yaren Su Aşlak ve arkadaşı Seyfi Yalı'yı kurtardı.Sele kapılan otomobil ise iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.