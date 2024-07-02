Yıldırım düşmesiyle başlayan yangın Batman'da panik yarattı

Batman'da merkeze bağlı Akuba köyünde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yıldırım düşmesiyle başlayan yangın Batman'da panik yarattı
Editör: Yağmur Biçen
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Şehir merkezine yakın bir mesafede kontrol altına alınan yangın, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü TOMA'larının müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu Akuba köyünde yangın çıktı. Şehir merkezinden de dumanı görülen yangının bildirilmesi üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, civar mahallelerde yaşayan vatandaşlarda endişe yarattı. Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yıldırım düştü # yangın
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