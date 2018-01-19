Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı ve tüm pistler hazır hale geldi

Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, dün başlayan kar yağışının ardından kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı ve tüm pistler kayak yapmaya hazır hale geldi.



İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün ve sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte tesislerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.



Profesyonel kayakçıların kullandığı pistler ile acemilerin kayak yaptığı pist, gece boyu yürütülen çalışmaların ardından kayak için uygun hale getirildi. Tesislerde otel, kafeteryalar, buzpark ve telesiyejler de hizmet veriyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan, kayakseverler için tesislerde tüm imkanların hazır olduğunu belirtti.



Özellikle okulların tatil olmasıyla başta öğretmen ve öğrenciler olmak üzere Sivas ve çevre illerdeki herkesi Yıldız Dağı'na davet eden Ceyhan, "Pistlerimizin tamamı açık ve kar kalınlığı istenen seviyede. Misafirlerimiz için tüm hizmetleri sunmaya hazırız. Halkımızı tesislere eğlenceli dakikalar geçirmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Alpaslan Ceyhan, kayak merkezine rahat ve güvenli ulaşım sağlanması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin yollarda aralıksız çalıştığını da sözlerine ekledi.