Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu konteynerde yangın!
Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde öğrenci kulüplerinin bulunduğu konteynerlerde tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken 8 konteyner hasar gördü.
Yayınlanma:
Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Esenler’deki Davutpaşa Kampüsü’nde, öğrenci kulüplerinin bulunduğu Kulüpler Vadisi’ndeki konteynerlerde yangın çıktı. Konteynerlerin çatı bölümünde yapılan tadilat çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonucu toplam 8 konteynerde hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı