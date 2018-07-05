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Yıldızlar arasında keşif

Uzayda yaşam var mı? Bilim insanları bu sorunun yanıtını arıyor? Ege Üniversitesi’ndeki bilim insanları yıldızların arasında keşfedilen yağın miktarını saptadı. Yıldızlar arasındaki yağın 10 milyar trilyon ton onduğu açıklandı.

Yıldızlar arasında keşif

Türk bilim adamları uzayda bulunan yağın ne kadar olduğunu saptadı.  Ege Üniversitesi Astrofizik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Melike Afşar ve doktora öğrencisi Burcu Günay’ın yer aldığı çalışmada 10 milyar trilyon ton yağ keşfedildiği açıklandı.

Türk bilim insanlarının bilimsel makalesi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’te yayımladı.

NASA daha önce Mars kayaçlarında 3 milyar yaşında organik moleküller keşfetmişti. Güneş sisteminin oluşmasından sonra, yaşamı besleyen organik maddelerin, meteor ve kuyruklu yıldızlar tarafından genç gezegenlere taşınmış olma olasılığı uzayda yaşam sorularını akıllara getirdi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #uzayda yaşam #uzayda yağ #yağ #uzay #NASA #mars
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