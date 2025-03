Yıldıztabya Mahallesi sakinlerinden açlık eylemi: "Evlerimiz yıkılıyor, çözüm istiyoruz!"

TOKİ İnşaatı nedeniyle evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Yıldıztabya Mahallesi sakinleri, seslerini duyurabilmek için açlık eylemi başlattı. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde toplanan mahalle sakinleri, yetkililerden sorunlarının çözülmesi için adım atılmasını talep ediyor.

TOKİ inşaatı nedeniyle evleri yıkılan ve 11 aydır mağdur olan Yıldıztabya Mahallesi sakinleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde oturma eylemine devam ediyor.

"TOKİ, evlerimizin altını oyacak, evlerimizi kullanılamaz hale getirecek. Bizler, vatandaş olarak, milyonlarca lira borcun altına mı gireceğiz? Emeği ile geçinen bizlerin ödeyebileceği borçlarla kalıcı konutlarımızı, noter sözleşmesi sonrasında bir an önce tarafımıza teslim edin ve daha fazla vebal almayın."

Mahalle sakinleri, mahallelerinin her geçen gün kaydığını ve yüzlerce insanın can güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirtiyor. Herhangi bir can kaybı yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istiyorlar.

"Söz konusu inşaatın durdurulması için daha kaç evin yıkımı gerekmektedir? Hala orada oturanlar ve bir iki sokak üstündeki yüzlerce komşumuzun hayatı, denetlenmeyen ve devam eden TOKİ inşaatı nedeniyle risk altında."

Vatandaşlar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye de seslendi. Verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ettiler.

"Hakan Bahçetepe için neler yaptık biz, hep yan yanaydık, yanımızdaydı. Ama şimdi değil. Böyle yapınca şaşırıyorum."

Seslerini duyurmak için birçok eylem ve basın açıklaması yapan mahalle sakinleri, bugünden itibaren açlık grevine başladılar.