Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de kar yağışının olmaması nedeniyle kayak sezonu açılamadı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Yıldıztepe'de ocak ayının ortasına gelinmesine rağmen sezon açılamadı.



Çevre illerden pek çok kayakseveri ağırlayan Yıldıztepe Kayak Merkezi, bu sene yeterli kar yağışı alamadığı için hem kayakseverleri hem de işletmecileri üzdü.



Armar Oteli Müdür Yardımcısı İlhan Yıldızoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı olmadığı için rezervasyonların iptal edildiğini aktardı.



Geçtiğimiz yıllarda Yıldıztepe'de 59 santimetre civarında kar kalınlığı bulunduğunu ancak bu yıl hala sezonu açamadıklarını belirten Yıldızoğlu, "Biraz kar yağıyor, arkasından yağmur yağarak karı eritiyor. Gelen müşterilerimiz çamuru görünce geri dönüyor. Yüksek yerlerde kızak yaptırıyoruz, kayak yaptıramıyoruz. Gelecek olanlar da rezervasyonlarını iptal ettiriyor." dedi.



Yarıyıl tatili öncesi kar yağışı beklediklerini vurgulayan Yıldızoğlu, "Burada sezon için birçok yatırım yaptık ama şu anda burada kayak olması lazımdı. Nisan ayının başında da sezon bitiyor zaten. Sömestir'de de kar yağmazsa bu sene hiçbir şey yapamayız." diye konuştu.



Hafta sonu tatili için Yıldıztepe Kayak Merkezi'ne gelen Kürşad Köroğlu, kayak yapmak için Yıldıztepe'yi tercih ettiklerini ancak bu yıl kar yağışının olmamasının kendilerini üzdüğünü kaydetti.



Kar olmadığı zamanlarda ise doğal güzelliği için Yıldıztepe'ye geldiklerini anlatan Köroğlu, sezonun açılmasını sabırsızlıkla beklediklerini bildirdi.