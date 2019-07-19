Yılın 2 ayında motosikletiyle dünyayı geziyor

Öğretim Görevlisi Asil Özbay, her yıl 2 ay motosikletiyle dünya turuna çıkıyor.
Özbay, bu yılki rotasında Güney Asya ülkelerini keşfedecek.
Motosikletiyle dünya turuna çıkmasının bir nedeni var.
Türkiye turunu ilk olarak 18 yaşında yaptı. Kara yoluyla yapılan yolculukların avantajlarından bahsetti.
Pakistan'da unutulmayacak deneyimler yaşadı.
Özbay, Asya ülkelerinde yabancılık çekmediğini anlattı.
Turun sonunda Nepal'e ulaşacak.
ulusal.com.tr
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