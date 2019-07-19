Öğretim Görevlisi Asil Özbay... O bir kadın gezgin. Yılın 2 ayında motosikletiyle dünyayı geziyor. Bu yılki rotasında Güney Asya ülkeleri var.





Özbay, bu yılki rotasında Güney Asya ülkelerini keşfedecek.



Motosikletiyle dünya turuna çıkmasının bir nedeni var.



Türkiye turunu ilk olarak 18 yaşında yaptı. Kara yoluyla yapılan yolculukların avantajlarından bahsetti.



Pakistan'da unutulmayacak deneyimler yaşadı.



Özbay, Asya ülkelerinde yabancılık çekmediğini anlattı.



Turun sonunda Nepal'e ulaşacak.





ulusal.com.tr Öğretim Görevlisi Asil Özbay, her yıl 2 ay motosikletiyle dünya turuna çıkıyor.Özbay, bu yılki rotasında Güney Asya ülkelerini keşfedecek.Motosikletiyle dünya turuna çıkmasının bir nedeni var.Türkiye turunu ilk olarak 18 yaşında yaptı. Kara yoluyla yapılan yolculukların avantajlarından bahsetti.Pakistan'da unutulmayacak deneyimler yaşadı.Özbay, Asya ülkelerinde yabancılık çekmediğini anlattı.Turun sonunda Nepal'e ulaşacak.