Yılın en büyük gök olayı başladı! 12 Ağustos Güneş Tutulması saat kaçta, nereden izlenecek?

Gökyüzü meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği 2026 yılının en önemli astronomi olaylarından biri olan Tam Güneş Tutulması bugün, yani 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşiyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yılın en büyük gök olayı başladı! 12 Ağustos Güneş Tutulması saat kaçta, nereden izlenecek?
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Dünyanın belirli bölgelerinde gündüzü adeta alacakaranlığa bürüyecek olan bu doğa olayı öncesinde tutulmanın başlama saati ve izlenebileceği noktalar merak konusu oldu.

Tam Güneş Tutulması saat kaçta gerçekleşecek?

Astronomik verilere göre tutulmanın evreleri Türkiye Saati İle (TSİ) şu şekilde ilerleyecek:

Parçalı Tutulma Başlangıcı: TSİ 18.34
Tam Tutulma Başlangıcı: TSİ 19.58
Tutulmanın Zirve Noktası (Maksimum Evre): TSİ 20.47
Tam Tutulma Süresi: Yaklaşık 2 dakika 18 saniye

Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi?

Yılın en dikkat çekici gök olayları arasında yer alan bu Tam Güneş Tutulması ne yazık ki Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın zirve noktasına ulaştığı saatlerde Güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) olacağından, bu görsel şölen Türkiye sınırları içerisinden ne tam ne de parçalı olarak gözlemlenemeyecek. Tutulma hattı ağırlıklı olarak Kuzey Kutbu, Grönland, İzlanda, İspanya ve Atlas Okyanusu üzerinden geçecek.

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