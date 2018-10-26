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Yılın ilk kar yağışı şiddetli başladı

Kara kış geldi. Yüksek kentlerimiz beyaz örtüyle kaplandı. Ovit Dağı, Çamlıbel, Sertavul geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yılın ilk kar yağışı şiddetli başladı

Sivas, Erzurum, Düzce, Bayburt,  Kars, Ordu, Erzincan, Giresun, Kayseri, Ardahan, Tokat, Antalya, Kahramanmaraş, Rize, Gümüşhane, Yozgat, Tokat ve Karaman beyaz örtü altında. 

Sağanak yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı. Karadeniz'e kar düştü. 

Yılın ilk kar yağışı şiddetli başladı. Rize-Erzurum kara yolundaki Ovit Dağı geçidi tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, Ovit Tüneli'nden sağlanıyor.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivas-Tokat karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar mahsur kaldı.

Kar kalınlığı İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde 30 santimetreye ulaştı. Yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor.

Bu zorluklara rağmen kartpostallık görüntüler vardı. 

Kahramanmaraş'ın Ahir Dağı'nın eteklerinde kar kalınlığı 5 ila 10 santimetreye kadar ulaştı.

Beyaz örtünün tadını yine çocuklar çıkardı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Sivas #erzurum #düzce #Bayburt #kars #ordu #Erzincan #giresun #kayseri #ardahan #tokat #antalya #Kahramanmaraş #rize #gümüşhane #Yozgat #karaman
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