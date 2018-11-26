Dünya Zeytincilik Günü’nde, Suriye’nin Afrin kentinden gelen zeytinyağı tartışıldı. Hava koşulları nedeniyle bu yıl zeytinyağı üretimi düştü, hükümet zeytinyağı ihracatını azaltmamak için Afrin’den zeytinyağı alımına başladı. CHP’nin ziraatçı milletvekili, Kamil Okyay Sındır da çiftçinin olumsuz etkileneceğini söyledi.

Yılın ilk zeytini İzmir Ticaret Borsası’nda kırıldı. Bu görüntülerle zeytin ve zeytinyağı sezonu açıldı.



Dünya Zeytincilik Günü’nde İzmir Ticaret Borsası Zeytin Festivali düzenledi. Festivalin gündemi Afrin’den Türkiye’ye giriş yapan zeytinyağıydı.



Afrin’den 600 ton Zeytinyağı ülkeye giriş yaptı, bu rakamın 50 bin tona çıkması öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Afrin zeytinyağının piyasaya girmesinin çiftçiye zarar vermeyeceğini söyledi. CHP’nin Ziraat Profesörü olan İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır ise üretici adına endişeli.



Ulusal Kanal’a konuşan Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ferdan Çiftçi de zeytinyağının üretici kooperatifleri üzerinden ithal edileceğine dikkat çekti.



Türkiye’deki zeytin ağacı varlığı 15 yılda yüzde 65 oranında arttı. Ancak bu yıl hava koşulları zeytin ve zeytinyağı rekoltesini düşürdü. İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali’nin amacını Ulusal Kanal’a anlattı.



Festival sızma zeytinyağı tadımı ile sona erdi.





HABER: ÖZGÜR SAYMAZ

KAMERAMAN: AKIN KARA

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