Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Aralık Ankara hava durumu tahminlerini paylaştı. Bugün kar yağacak mı? İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İŞ tüm ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 1

Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 2

İç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve sis görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunuyor.

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 3

Sıcaklık ve Rüzgar
Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 4

Uyarılar

Buzlanma ve Don: İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalıdır.
Çığ Riski: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesine karşı tedbir alınmalıdır.

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 5

Pus ve Sis: Görüş mesafesini azaltabilecek sis ve pus olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin batısının iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin doğusunu kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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Yılın son gününde hava nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! - Resim: 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

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