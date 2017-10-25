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Yıllardır süren gelenek devam ettiriliyor

Yıllardır süren gelenek devam ettiriliyor. Bağ bozumu için marifetli eller iş başına geçti. Mardin'in Zınnar bölgesine ait özel organik üzümlerden elde edilen ürünler soframızı süslemeye geliyor.

Yıllardır süren gelenek devam ettiriliyor

Kazanlar kuruldu ateşler yakıldı.

Mardin'in Zınnar bölgesine ait meşhur üzümler soframızı tatlandırmaya hazırlanıyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla toplanan  üzümler pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapımı için marifetli ellerden geçiyor.

Yapılan ürünler hem organik hem enerji deposu.

Kış ayı için yapılan ürünlerin dayanıklılık süresi hazır gıdalara oranla daha fazla.

Zınnar'da dededen kalma ve büyük emek gerektiren bağ bozomu geleneği devam ettirilmeye çalışılıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bağ bozumu
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