Kazanlar kuruldu ateşler yakıldı.
Mardin'in Zınnar bölgesine ait meşhur üzümler soframızı tatlandırmaya hazırlanıyor.
Bağ bozumunun başlamasıyla toplanan üzümler pekmez, pestil, bademli ve cevizli sucuk yapımı için marifetli ellerden geçiyor.
Yapılan ürünler hem organik hem enerji deposu.
Kış ayı için yapılan ürünlerin dayanıklılık süresi hazır gıdalara oranla daha fazla.
Zınnar'da dededen kalma ve büyük emek gerektiren bağ bozomu geleneği devam ettirilmeye çalışılıyor.
ulusal.com.tr
Yıllardır süren gelenek devam ettiriliyor. Bağ bozumu için marifetli eller iş başına geçti. Mardin'in Zınnar bölgesine ait özel organik üzümlerden elde edilen ürünler soframızı süslemeye geliyor.
Kazanlar kuruldu ateşler yakıldı.
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