Yılların birikimi kül oldu: Şarj esnasında patlayan telefon yangın çıkardı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde şarja takılı cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangında bir ev tamamen yandı. Dumandan etkilenen anne Havva Basnaz hastanede tedavi altına alınırken, ev sahibi Mehmet Ali Basnaz yetkililerden destek istedi.

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde cep telefonunun şarj esnasında patlaması sonucu çıkan yangında bir ev küle döndü. Olayda 1 kişi dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Ali Basnaz’a ait evde, yan odada şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu alevler yükseldi.

Alevleri fark eden ev sahibi Mehmet Ali Basnaz, evde bulunan aile fertlerini hızla dışarı çıkardı. Cami hoparlöründen yapılan anons üzerine köylüler yangını söndürmek için seferber oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçrayarak evi tamamen sardı. İtfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat sonra müdahale etti. Jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, ev büyük oranda kullanılamaz hale geldi. Evde bulunan biri engelli, biri fanconi hastası 4 çocuk dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen anne Havva Basnaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yılların birikiminin bir anda kül olduğunu söyleyen ev sahibi Mehmet Ali Basnaz, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

