Bir Go-Kart macerasının daha sonu kötü bitti. Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşandı. Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva’nın saçları, go-kart aracının lastiğine dolandı. Genç kız tedavi altında.

Eğlenceli, keyifli. Ama dikkat edilmediğinde bir anda faciaya dönüşebiliyor. Samsun’da da öyle oldu. Bir go-kart macerasının daha sonu maalesef hastanede bitti.



Olay, İlkadım ilçesinde Batıpark’ta bulunan go-kart pistinde meydanda geldi. Saat 22.00 sıralarında bir grup arkadaş piste gitti. Go-Kart aracına binen Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi Nurjemal Annalyyeva’nın saçları bir anda aracın sağ arka tekerine dolandı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Go-kart pistinde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Özellikle gençlerin rağbet gösterdiği go-kart pistlerinde bu kaza bir ilk değil. Benzer bir kaza, geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer’de meydana gelmişti. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu, ağır yaralanmıştı.



Adapazarı’nda da 2013 yılında meydana gelen kazada 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpmış ve yaşamını yitirmişti.



ulusal.com.tr