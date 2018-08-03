İstanbul'da bir inşaatın daha istinat duvarı çöktü. Büyük korku yaşayan vatandaşlar, gerekli önlemler alınmadığı için inşaatta çalışan işçilerle karşı karşıya geldi. Araya polis girdi. İnceleme yapan zabıta ekipleri, duvarı çöken inşaatı mühürledi.

İstanbul'da yine bir isitinat duvarı çöktü. Mahalleli ile inşaat işçileri karşı karşıya geldi. Tartışma kavgaya dönüşmeden araya polis ekipleri girdi.Olay, Kartal Yakacık'taki Yeni Mahalle'de bulunan bir inşaatta yaşandı.Yapımı devam eden inşaatın istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı.Kısa sürede inşaat alanında toplanan mahalleli, gerekli önlemlerin alınmadığını söyledi. Müteaahite ulaşmak istedi. Ancak ulaşamadı. Duruma isyan eden mahalle sakinleri inşaat işçileriyle tartıştı.Sözlü tartışma zaman zaman iyice alevlendi. Çok geçmeden olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Polis işçilerle mahalleyi sakinleştirmeye çalıştı.6 aydır devam inşaat sahasında inceleme yapan Kartal Belediyesi zabıta ekipleri, çalışma yapılmasını önlemek için inşaati mühürledi.Kartal'da yaşanan bu olayla birlikte İstanbul'da son 10 günde tam 4 vaka meydana geldi.