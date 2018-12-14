Ağrı’da kar nedeniyle bazı köylerin yolları kapandı. O köylerden birinde rahatsızlanan hastaya, yine Mehmetçik koştu. Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı.

Vatan savaşındaki kahramanlıklarını, yaşam savaşındaki vicdanlarıyla perçinliyorlar. Mehmetçik, yine ‘aman’ diyenin imdadına koştu.



Ağrı’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşılamıyor. Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünün de kar nedeniyle yollar kapandı.



Köydeki Kaynak Mahallesi'nde bir vatandaş rahatsızlandı. 112 Acil Servis ekipleri ihbarı aldı. Ancak yol ulaşıma kapalıydı. İl Jandarma Komutanlığına bilgi aktarıldı.



Hemen harekete geçildi. Jandarma Genel Komutanlığına ait bir adet Skorsky tipi helikopter bölgeye sevk edildi. Hasta alındı. Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.



Hastaneye götürülen hastanın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



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