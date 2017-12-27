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Yine yurt, yine istismar

İzmir’de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdundan 7 öğrencinin cinsel istismara uğramasına eğitimciler tepki gösterdi. Tarikat yurtlarının kapatılmasını isteyen Eğitim-İş Sendikası’na üye öğretmenler, “karanlık ellerinizi çocukların üzerinden çekin” sloganları attı.

Yine yurt, yine istismar

Çocuk istismar haberi bu kez İzmir’in Dikili ilçesinden geldi. 7 erkek öğrenci özel bir ortaöğretim yurdunda temizlik görevlisi tarafından cinsel istismara uğradı. Eğitimciler olayı protesto etti, tarikat yurtlarının kapatılması istendi.

7 öğrencinin zihinsel geriliği vardı. Temizlik görevlisi cinsel istismardan sonra susmaları için çocuklara para verdi. Kendisine karşı çıkanlara da şiddet uyguladı.

Eğitim İş Sendikası’na üye eğitimciler tepkilerini eylemle dile getirdi. Eğitim İş 3 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Çalışkan, Karaman, Adana Aladağ ve Konya’daki tarikat yurtlarındaki olayları hatırlattı, hükümeti uyardı.

7 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen temizlik görevlisi Ö.F.E., tutuklandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yurdun kapatılmasına karar verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #Taciz
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