Yıpranan kitaplara hayat veriyorlar

İşkur, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yaz döneminde öğrencilerin istihdam edilmesine katkı sağlıyor. Projeye öğrencilerin ilgisi büyük. Bu kapsamda Siirt halk kütüphanesinde kendilerine ayrılan bölümde çalışma imkânı bulan öğrenciler hem para kazanıyor hem yaz aylarında boşta kalmıyor...





Program kapsamında kütüphanede çalışma imkânına kavuşan üniversiteli gençler, zamanla yıpranan kitapları, daha çok okuyucuya ulaşması için yenileyip arşivliyor.



Türkiye genelinde uygulamaya konulan programla öğrenciler, yaz aylarında hem para kazanıyor hem kütüphanecilik anlamında verimli bir çalışma yürütüyor..



Öğrencilerin titiz çalışmasıyla 3 binden kitabın elden geçirildiğini belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, öğrencilerin bu projeyle sosyal sorumluluk bilincinin artacağını söyledi.



Kitapların arasında kendilerini iyi hisseden öğrenciler projenin devam etmesini istiyor.





ulusal.com.tr Siirt İl Halk Kütüphanesi'nde zamanla yıpranan kitaplar, artık gençlere emanet..Program kapsamında kütüphanede çalışma imkânına kavuşan üniversiteli gençler, zamanla yıpranan kitapları, daha çok okuyucuya ulaşması için yenileyip arşivliyor.Türkiye genelinde uygulamaya konulan programla öğrenciler, yaz aylarında hem para kazanıyor hem kütüphanecilik anlamında verimli bir çalışma yürütüyor..Öğrencilerin titiz çalışmasıyla 3 binden kitabın elden geçirildiğini belirten Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, öğrencilerin bu projeyle sosyal sorumluluk bilincinin artacağını söyledi.Kitapların arasında kendilerini iyi hisseden öğrenciler projenin devam etmesini istiyor.