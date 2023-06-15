YKS günü (17 - 18 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İBB duyurdu

YSK'ye sayılı saatler kala, adaylar sınava giriş yerlerine nasıl gideceğini araştırıyor. Peki YKS günü (17 - 18 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuya ilişkin açıklama yaptı.

YKS günü (17 - 18 Haziran) toplu taşıma ücretsiz mi? İBB duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacağını duyurdu. 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

17-18 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler ve sınav görevlileri, belgelerini göstererek İBB’ye bağlı toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.

Kaynak: https://sehirplanlama.ibb.istanbul/duyurular/

# YKS # ibb
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