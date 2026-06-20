YKS yolunda feci kaza: 19 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi yakınlarındaki bir kavşakta meydana geldi. Nizip ilçesinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere yola çıkan Fatih İnal yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşak noktasına geldiğinde Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı gençler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Araçta bulunan akrabası Ahmet İnal'ın hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi, gerekli otopsi işlemlerinin yapılması için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

KAZANIN ALTINDAN GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜS ÇIKTI

Bölgedeki incelemelerini sürdüren güvenlik güçleri, olayın nasıl gerçekleştiğini aydınlatmak için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ortaya çıkan görüntülerde, araçların kavşaktaki çarpışma şiddeti ve kazanın meydana geliş anı saniye saniye yer aldı. Kazaya karışan tır sürücüsü Ahmet A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Soruşturma kapsamında yeni iddialar da gündeme geldi. Kaza öncesinde ana yol üzerinde geri manevra yaparak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü ve kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen bir minibüs tespit edildi. Ekipler, olay yerinden ayrılan bu minibüs sürücüsünün kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili başlatılan adli soruşturma tüm detaylarıyla devam ediyor.