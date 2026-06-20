YKS'ye giren gencin milli takım isyanı: "Bütün moralimizi bozdular!"
Bolu'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren adaylar sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. Sınav maratonu için ter döken Emir Özkan isimli gencin, A Milli Takım'ın aldığı mağlubiyete yönelik sitem dolu sözleri sınav gününe yansıdı.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm yurtta olduğu gibi Bolu'da da saat 10.15'te başladı.
Sınav heyecanı yaşayan adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Kurallar gereği sınavdan 15 dakika önce kapıların kapatılması uygulaması eksiksiz yerine getirildi. Saat 10.00 itibarıyla salonlara aday alımı durduruldu ve sınav binalarının kapıları kapatıldı.
Sınav öncesi okul önlerinde bekleyen adayların gündeminde akademik stresin yanı sıra, önceki akşam oynanan milli maçın sonucu da vardı. Sınava girmek için hazırlık yapan adaylardan Emir Özkan, A Milli Futbol Takımı'nın aldığı mağlubiyet nedeniyle ciddi bir moral bozukluğu yaşadığını belirtti.
Milli takıma yönelik eleştirilerini doğrudan aktaran Özkan, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sabah 06.00’da uyandık, keşke uyanmasaydık. Türkiye maçını izledik, yenildik. Böyle ruhsuz bir takım görmedim, bütün moralimizi bozdular. Aklım orada, biz buradan destek veriyoruz, adamların hiç umrunda değil"
Milli maç siteminin ardından akademik hedefleri doğrultusunda geçirdiği hazırlık sürecini de anlatan Özkan, çalışmalarının detaylarını paylaştı. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) yetenek sınavlarına hazırlandığını belirten genç aday, "Bir yıl boyunca sınava hazırlandık. Antrenörlük bölümünü istiyorum. İnşallah kazanacağım. BESYO parkuruna hazırlandık. TYT ağırlıklı ders çalıştık" dedi.
Saat 10.15 itibarıyla adaylar sınav salonlarında sorularla baş başa kalırken, onlara eşlik eden ailelerin okul dışındaki mesaisi de başladı. Çocuklarını sınav merkezlerine getiren veliler, okul bahçelerinde ve çevresinde yerlerini aldı. Aileler, sınav süresi boyunca öğrencilerin başarısı için dua ederek bekleyişlerini sürdürdü.