Yoğun bakımda skandal olay: Devleti böyle dolandırmışlar!

Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına yönelik yürütülen ve 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, vicdanları sızlatan skandal detaylar ortaya çıktı.

Yoğun bakım servislerinde yatan hastaların aslında hiçbir cihaza bağlı olmadığı, boş yataklardaki cihazların ise sanki içeride hasta varmış gibi açık bırakılarak devletten haksız kazanç sağlandığı belirlendi.

HAYALİ HASTALARLA DEVLETİ DOLANDIRDILAR

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mercek altına alınan 3 özel sağlık merkezinde, mevzuata aykırı işlemlerle kamu zararına sebebiyet verildiği ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 18 ev ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda tüm evraklara el konulurken, iki hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ali Ş. de Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı.


SKANDALIN VİDEO KAYDI ORTAYA ÇIKTI: "BURADA HASTA BİLE YOK!"

Hastanede çalışan bir personelin cep telefonuyla gizlice kaydettiği yoğun bakım görüntüleri, rüşvet ve usulsüzlük çarkını gözler önüne serdi. Boş yataklardaki cihazların çalıştırılarak sisteme "hasta var" olarak girildiğini ve çalışanlara yönelik mobbingi ifşa eden personelin video kaydındaki sözleri şu şekilde kayıtlara geçti:

"Bunlar bir yolunu bulur. Kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı. Benim içeride 3 aylık param var. Ağlamayana mama yok. Kapıda gördüm, ben pazartesi Dünya Diyalize gitmem. Saat 09.00'da buradan çıkacağım. Sabah 5'te uyandım. Diyor ki ‘Hayır gideceksin’. Ne yapacağım o zaman, ekmeğimden olacağım. Bu, istifa ettirmek için mobbing. Bak, makineye bağlı falan değil. Bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

