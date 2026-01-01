Yoğun kar hayatı durma noktasına getirdi: Yolda kalan otobüsleri vatandaşlar itti

Diyarbakır'ı etkisi altına alan yoğun kar yağışı kenti felç etti. Ulaşımın durma noktasına geldiği anlarda vatandaşlar yolda kalan otobüsleri iterek kurtarmaya çalıştı.

Yoğun kar hayatı durma noktasına getirdi: Yolda kalan otobüsleri vatandaşlar itti
Diyarbakır genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent merkezinde ve ilçelerde çok sayıda cadde ile sokak kar birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı.

YOLCULARDAN OTOBÜSLERE "İNSAN GÜCÜ" DESTEĞİ

Kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve yolda kalan halk otobüslerinin imdadına vatandaşlar yetişti. Otobüslerdeki yolcular ve o sırada çevrede bulunan vatandaşlar araçlardan inerek, kaygan zeminde patinaj yapan otobüsleri itti.

Araçların tekrar hareket etmesini sağlayan bu zorlu mücadele anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

OĞLAKLI MAHALLESİ'NDEN BELEDİYEYE TEPKİ

Öte yandan, kar yağışının en yoğun hissedildiği yerlerden biri olan Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde vatandaşlar duruma isyan etti.

Mahalle sakinleri, belediye tarafından bölgeye herhangi bir kar temizleme ya da tuzlama aracı gönderilmediğini belirterek tepki gösterdi.

"İKİ GÜNDÜR YOLLAR TAMAMEN KAPALI"

Bölgede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle yolların tamamen kapandığını ifade eden vatandaşlar, ulaşımın kesilmesiyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Mahalle halkı, yetkililere acil çağrıda bulunarak karla mücadele çalışmalarının bir an önce başlatılmasını ve yaşanan mağduriyetin giderilmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

diyarbakır
