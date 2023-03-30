Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor
Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklıklıkların birden düşeceğini ve kar yağışının geleceğini bu nedenle tedbirli olunması gerektiğini açıkladı. Son dakika raporuna göre ise birçok bölgeye kritik bir uyarı yapıldı. Soğuk havaların etkisi ile kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji'nin son dakika paylaştığı hava durumu raporuna göre; birçok il için yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR ŞEKLİNDE YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Yağışların, Elazığ, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte MGM tarafından paylaşılan yeni rapora göre bölgelerin hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu