Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji'nin son dakika paylaştığı hava durumu raporuna göre; birçok il için yağmur ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Konya ve Karaman hariç) İç Anadolu, Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.