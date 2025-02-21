Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilde ağır taşıtlara yasak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı getirildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilde ağır taşıtlara yasak!
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 21 Şubat 2025 Cuma (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük’ün batısında, İstanbul’da ise bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenmektedir. Yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar süreceği öngörülmektedir. Trafik akışının aksamaması için, tedarik süreci açısından kritik olan araçlar hariç olmak üzere; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma saat 13.00’ten 23 Şubat Pazar saat 13.00’e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayan D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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