Yoğun yağış sonrası ahır çöktü: 50 kuzu göçük altında kaldı
Van'ın Çatak ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle iki katlı bir binanın alt kısmında yer alan ahır çöktü. Göçük altında kalan yaklaşık 50 kuzudan 6'sı sağ kurtarılırken, 4 kuzu telef oldu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Van'ın Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi Albucak mezrasında saat 09.00 sıralarında yoğun yağışların etkisiyle bir ahır çöktü.
Emin Kaya'ya ait iki katlı yapının alt kısmında yer alan ahırın yıkılması sonucu, içeride bulunan yaklaşık 50 kuzu enkaz altında kaldı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla Çatak İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Göçük altında kalan ve Emin Kaya ile Sait Kıpçak'a ait olduğu tespit edilen hayvanları kurtarmak için bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarafından zaman kaybetmeden çalışma başlatıldı.
Ekiplerin enkaz alanında yürüttüğü çalışmalar neticesinde şu ana kadar 6 kuzu göçük altından sağ olarak çıkarıldı. Müdahaleler sırasında 4 kuzunun ise telef olduğu belirlendi. Göçük altında olduğu bilinen diğer hayvanlara ulaşmak için itfaiye ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri aralıksız şekilde sürdürülüyor.
Olayın ardından Çatak Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ilgili diğer kurum yetkilileri Albucak mezrasına giderek çöken ahırda incelemelerde bulundu. Yaşanan çökme olayıyla ilgili başlatılan çalışmalar ve sahadaki süreç devam ediyor.