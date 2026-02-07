Yoğun yağış sonrası valilikten uyarı: 5 il için baraj tehlikesi

Diyarbakır Valiliği, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğü’nün sorumluluk alanındaki barajlarda, havzalara düşen yoğun yağış nedeniyle su seviyelerinin arttığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, artan akımlar nedeniyle zorunlu hâllerde barajlardan kontrollü su bırakma işlemleri yapılabileceği belirtildi. Tahliyelerin, işletme programları çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada, kontrollü tahliye sürecinde can ve mal kaybı yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle nehir yatakları ve dere kenarlarında bulunan yerleşim alanlarında yaşayanların uyarıları dikkate alması istendi.

Valilik, nehir yatağı ve çevresindeki tarım arazileri, bağ-bahçeler ve geçici barınaklarda tedbir alınması gerektiğini belirterek, su seviyesinde ani yükselmelere karşı nehir yataklarına girilmemesi çağrısı yaptı.

Uyarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak için geçerli olduğu kaydedildi.