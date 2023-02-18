YÖK Başkanı Erol Özvar'dan uzaktan eğitim açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eğitim-öğretim süreciyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan yeni bir açıklama geldi.

20 Şubat'ta uzaktan eğitimin başlayacağını söyleyen Özvar, Nisan başı itibarıyla hibrit eğitimin değerlendirileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise afet bölgesinden 35 bin 24 öğrencinin nakillerini başka kentlere aldırdığını duyurdu. Özer, depremden etkilenen 11 ilde ilköğretim ve orta öğretimde sürecin nasıl işleyeceğini açıklayacaklarını da kaydetti.