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YÖK'ten Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

YÖK, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan ve henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümlerine yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci alınmamasını karar verdi..

YÖK'ten Fransız Dili ve Edebiyatı kararı

YÖK'ün bu kısıtlama kararına gerekçe olarak ise “mezun-istihdam ilişkisi” ve Fransa ile “mütekabiliyet” hususunu gösterdi.

Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve edebiyatı/Türkoloji bölümlerinin bulunmadığını hatırlatan YÖK yetkilileri, Türkiye'de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı sayısının 16 olduğunu belirtti.

19 BÖLÜM BULUNUYOR

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren toplam 19 Fransız dili ve edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü/programı bulunuyor. YÖK’ten yapılan açıklamaya göre; öğrenci alan mevcut bölümler eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek. Henüz öğrenci almamış olan Fransız dili ve edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümleri bu karar kapsamında yer alacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #YÖK #fransız dili ve edebiyatı
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