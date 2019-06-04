banner1005
TGB'den Ramazan Bayramı mesajı
TGB'den Ramazan Bayramı mesajı
'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
'Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi'
Meteorolojiden uyarı
Meteorolojiden uyarı
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi

Bitlis'te yanlışlıkla trafiğe kapalı yola giren sürücü, kamyonetiyle merdivenlerden çarşı merkezine indi.

Yol bitince aracıyla 53 basamaklı merdiveni indi
Kent merkezinde trafiğe kapalı tarihi Sinema Yokuşu güzergahına yanlışlıkla giren, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonetin, yolun sonundaki 53 basamaklı merdiveni inmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
                    
Yol bittikten sonra hızını alamayarak merdivenleri de inen kamyonet sürücüsü, aracını iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan kasalara çarparak durdurabildi.

Kamyonet, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: AA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.