Adıyaman'da 112 Acil Servis ekipleri, yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 112 Acil Servis ekipleri, kardan dolayı yolu kapanan kırsal mahalledeki hasta çocuğa paletli ambulansla ulaştı.



İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Zeynel Aslan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Eray Güllü'nün rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



Sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalleye, paletli ambulansla yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ulaştı.



Karın ağrısı şikayeti bulunan çocuk, evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik Devlet Hastanesine kaldırdı.



Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.