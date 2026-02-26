Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu: Eşi ve oğlu tutuklandı

Olay, 24 Şubat'ta Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nden geçen D-400 kara yolunda meydana geldi. Yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler, yaptıkları kontrolde yerdeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kimlik tespiti sonucunda cesedin 45 yaşındaki Saliha T'ye ait olduğu tespit edildi.

BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Kadının cansız bedeninin bulunmasının ardından Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili derhal soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında harekete geçen jandarma ekipleri, Saliha T'nin eşi M.T. ile oğlu Y.T'yi gözaltına aldı. Şüpheli baba ve oğul, jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma tüm detaylarıyla sürüyor. Hayatını kaybeden Saliha T'nin kesin ölüm nedeninin, adli tıp kurumundan gelecek otopsi raporunun ardından netlik kazanacağı öğrenildi.