Yol kenarında facia: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yol kenarında bisiklet süren 6 yaşındaki çocuk, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 yaşındaki Turgay Ata Demir hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan bir kamyon, yol kenarında bisiklet süren Turgay Ata Demir’e (6) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, kamyonun altında kalan Demir’i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

hatay bisikletli çocuk
