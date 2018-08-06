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Yol ortasında çocuğunu döven babaya çevredekilerden dayak!

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı bir kişi, çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekilerin tepkisini çekti. Çevredekilerin dakikalarca dövdüğü kişiyi polis kurtardı.

Yol ortasında çocuğunu döven babaya çevredekilerden dayak!

Olay  Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi.  Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen  Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Nidhal Mohammed Tımraz iddiaya göre çocuğunun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere de vurdu. Tımraz'a çevredekiler müdahale etti. Çevredekiler tarafından dakikalarca dövülen Tımraz'ı bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru kurtardı. Yaralı kişi, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #esenyurt
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